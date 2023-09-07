Вашингтон, 7 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Российские военные улучшили возможности глушить беспилотники украинской армии и этим заставляют операторов дронов ВСУ подходить ближе к линии боевого соприкосновения. Об этом 7 сентября написало издание Business Insider.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Специалисты радиоэлектронной борьбы в зоне СВО

«Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска ещё большей опасности», — отметили авторы публикации.

Российские военные переместили средства радиоэлектронной борьбы ближе к линии фронта и сумели увеличить диапазон создания помех дронам ВСУ, указывается в статье. В результате украинские войска были вынуждены выдвинуть операторов беспилотников из тыла для преодоления этих помех.

Отмечается, что в первые месяцы с начала российской спецоперации операторы дронов ВСУ могли управлять своими аппаратами на большом расстоянии от линии боевого соприкосновения и это создавало им защиту от непосредственной угрозы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа глава украинской госслужбы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрий Щиголь рассказал, что Киев намерен до конца нынешнего года собрать и приобрести для нужд ВСУ 200 тысяч беспилотников. Он добавил, что за сутки украинские военные теряют в зоне боевых действий по 40–45 дронов и одновременно восполнить такие потери нельзя.

В минобороны США 27 августа рекомендовали киевским войскам усилить наземную разведку и не полагаться на беспилотники. Также Пентагон раскритиковал работу артиллерии ВСУ.