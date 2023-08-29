Киев, 29 августа, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Украина рассчитывает до конца года произвести и закупить 200 тысяч дронов для ВСУ, заявил 29 августа глава госслужбы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрий Щиголь в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что в их число входят как те, что производит Украина, так и те, что закупаются у других стран.

«Мы в принципе идём по плану — где-то 180-200 тысяч дронов у нас точно будет», — сказал он.

По словам главы Госспецсвязи, за сутки на фронте ВСУ теряют 40-45 дронов, и одновременно восполнить подобные потери невозможно.

Как передавало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил накануне, что некоторые западные союзники Украины дали добро на удары по Крыму. Он предупредил, что количество беспилотников, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

Тем временем чиновники в Пентагоне порекомендовали украинским властям меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы. В Пентагоне указали, что наземные разведывательные силы могут лучше оценить позиции России.

ВСУ регулярно совершают террористические атаки на российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар противника приходится на территории, граничащие с Украиной, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Также ВСУ неоднократно совершали попытки атаковать объекты на территории Москвы.