Вашингтон, 27 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Пентагон порекомендовал ВСУ усилить наземную разведку, не слишком полагаясь в этом отношении на беспилотники, заявил 27 августа Дэвид Игнатиус в статье «Как США видят наступление Украины: нет тупика, но нет и прорыва» в The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Чиновники Пентагона призвали своих украинских коллег точнее расставлять приоритеты и сосредоточить силы на потенциальных точках прорыва на фронте. Так, первоначально Киев уделял равное внимание трём направлениям, вместо того чтобы концентрироваться на главном ударе на юге через Запорожье к Азовскому морю, отметил Игнатиус.

На это Киев отреагировал переброской некоторых подразделений на юг из Артёмовска и других районов на востоке, где, несмотря на призывы Пентагона, закрепились ВСУ.

Пентагон также раскритиковал работу артиллерии ВСУ. По оценкам США, с начала конфликта украинцы выпустили два миллиона снарядов калибра 155 мм, что почти исчерпало западные запасы. Официальные лица США призвали Украину вместо этого сосредоточить удары на наиболее важных целях и использовать их для быстрого продвижения к своим целям.

«Представители Пентагона также призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для информирования о поле боя и больше — на наземные разведывательные силы, которые могут лучше оценить позиции России», — сообщил Игнатиус.

Американские консультанты потребовали от Киева предоставить младшим офицерам больше свободы для использования возможностей на обширном фронте. Они сделали вывод, что по всем этим вопросам украинцы реагируют положительно, хотя в последние недели дискуссия была острой.

Все эти рекомендации связаны с разочарованием США в итогах украинского контрнаступления, отметил Игнатиус. Обсуждение промежуточных итогов контрнаступления американские консультанты вели с украинцами в течение лета. Обсуждение шло в формате извлечения уроков, отметил автор статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа глава американского комитета начальников штабов Вооружённых сил Марк Милли заявил о затянувшемся контрнаступлении ВСУ. Одной из причин, по его мнению, стала задержка поставок оружия ВСУ.

В офисе украинского лидера 26 августа рассказали, что главком ВСУ Валерий Залужный принимал участие в тайном совещании с генералами НАТО на границе с Польшей. Это была одна из многих встреч по корректировке тактики и стратегии и по обсуждению ресурсов, которыми располагают ВСУ.