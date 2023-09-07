Брянск, 7 сентября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 7 сентября сбили на подлёте к Брянску украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«Ещё одна атака ВСУ была совершена с помощью БПЛА. Беспилотник сбит силами ПВО Минобороны РФ на подлёте к городу Брянску», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано, а на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 7 сентября российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку при помощи беспилотника.

Позднее силы ПВО Министерства обороны России сбили в небе над Брянском ещё один беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков дрона повреждения получили остекление железнодорожного вокзала и несколько автомобилей.