Брянск, 6 сентября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Навлинским районом Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о сбитом в Брянской области беспилотнике проинформировало Минобороны России. Его засекли примерно в 23:30 по местному времени (совпадет с московским).

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин распространил информацию о том, что сразу несколько БПЛА пытались осуществить атаку на российскую столицу. Все эти беспилотники были уничтожены силами ПВО.

Их обломки упали в Истринском районе (Московская область), в районе Завидово (Тверская область) и в Медынском районе (Калужской область). В Подмосковье фрагменты сбитого дрона повредили бытовой объект и вызвали пожар.