Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 7 сентября предприняли попытку совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом в четверг сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Минобороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 сентября российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Ростовской областью и Подмосковьем три украинских беспилотных летательных аппарата, которые пытались поразить объекты на территории России. В ведомстве уточнили, что примерно в 03:00 по московскому времени два БПЛА были обнаружены и сбиты над Ростовской областью, один — над Раменским районом Московской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что из-за падения второго беспилотника в центре Ростова-на-Дону произошло возгорание, несколько автомобиле получили повреждения. Также один человек с резаными ранами ног обратился к медикам, но отказался от госпитализации.