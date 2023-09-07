Москва, 7 сентября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Российские военные ночью 7 сентября сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые пытались поразить объекты на территории России. Об этом сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Они пролетали в небе над Ростовской областью и Подмоковьем.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что их засекли и уничтожили примерно 03:00 по московскому времени.