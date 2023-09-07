Минобороны сообщило о сбитых дронах в Ростовской области и в Подмоковье
Минобороны: в Ростовской области сбили два беспилотника, еще один — в Подмоковье
Москва, 7 сентября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Российские военные ночью 7 сентября сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые пытались поразить объекты на территории России. Об этом сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.
Иван Шилов ИА Регнум
Украинский БПЛА
Они пролетали в небе над Ростовской областью и Подмоковьем.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что их засекли и уничтожили примерно 03:00 по московскому времени.