Москва, 6 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Директор криптовалютной биржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис объявили о своём уходе из компании. Об этом они сообщили 6 сентября в соцсетях.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Друзья, сегодня мой последний день в Binance. Я ухожу с позиции VP, ответственного за Восточную Европу, СНГ, Турцию, Австралию и Новую Зеландию», — написал в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) Костарев.

Он добавил, что несколько месяцев назад перестал отвечать за деятельность криптобиржи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Позднее о намерении покинуть пост директора в СНГ сообщил Владимир Смеркис. О причинах такого решения он пообещал рассказать на встрече с журналистами.

«Почти два года прошли как одно мгновение и с завтрашнего дня я больше не работаю в Binance. Я ни капли не жалею ни об одном дне в компании», ― написал Смеркис в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

В Binance подтвердили, что оба топ-менеджера покинули компанию, но от комментариев отказались.

Как сообщало ИА Регнум, криптовалютная биржа Binance собирается пересмотреть свой бизнес в России и готова полностью уйти из страны. Как заявил газете The Wall Street Journal представитель компании, на рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход.

Ранее министерство юстиции США начало расследование о возможной помощи россиянам со стороны крупнейшей криптовалютной биржи Binance в обходе санкций против России. Официальных заявлений по этому поводу не было.