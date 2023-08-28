Вашингтон, 28 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Криптовалютная биржа Binance собирается пересмотреть свой бизнес в России и готова полностью уйти из страны, сообщила газета The Wall Street Journal.

David McBee Криптобиржа

«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход», — сказал изданию представитель компании.

По данным агентства Bloomberg, ранее министерство юстиции США начало расследование о возможной помощи россиянам со стороны крупнейшей криптовалютной биржи Binance в обходе санкций против России. Официальных заявлений по этому поводу не было.

Как ранее сообщало ИА Регнум, расследованием дела о помощи со стороны Binance в обходе санкций против России занимается отдел национальной безопасности минюста США. Binance выпустила заявление, в котором говорится, что сотрудники компании «соблюдают все американские и международные финансовые санкции».

В марте криптовалютная биржа Binance запретила россиянам и физлицам, проживающим в России, операции с покупками и продажей долларов и евро через P2P-сервис.

В апреле криптобиржа Binance отменила часть введённых весной 2022 года в соответствии с санкциями Евросоюза ограничений для учётных записей россиян. Речь идёт об отмене лимита в 10 тысяч евро.