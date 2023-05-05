Вашингтон, 6 мая, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Министерство юстиции США начало расследование о возможной помощи российским гражданам со стороны крупнейшей криптовалютной биржи Binance в обходе санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Официальных заявлений по этому поводу не поступало. Расследованием занимается отдел национальной безопасности минюста.

Его сотрудники пытаются выяснить, нарушила ли Binance или любой из ее представителей положения законодательства о санкциях. Кроме того, власти США проверяют криптобиржу на предмет подобной помощи Ирану.

Binance выпустила заявление, в котором сказано, что сотрудники компании «соблюдают все американские и международные финансовые санкции».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта журнал Forbes написал о том, что Binance запретила жителям России проводить через P2P-сервис операции с покупкой и продажей долларов и евро. При этом 18 апреля криптобиржа отменила лимит в 10 тысяч евро для учётных записей российских граждан. Это ограничение действовало с весны 2022 года в соответствии с санкциями ЕС.