Вашингтон, 6 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Около 20 тысяч жителей Украины с начала специальной военной операции пережили хотя бы одну ампутацию конечностей, рассказала глава центра реабилитации украинских военных «Сверхлюди» Ольга Руднева. Об этом 4 сентября сообщил американский телеканал Fox News.

«Руднева подсчитала, что 20 тысяч украинцев перенесли по крайней мере одну ампутацию», — говорится в публикации.

Руководитель центра также сообщила, что на Украине не хватает специалистов по протезированию, они не успевают возросшими потребностями. Кроме того, много военнослужащих, которые нуждаются в косметических операциях.

В издании отметили, что многие украинские военные также испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Журналисты заявили, что Европа не сталкивалась с подобным со времён Первой мировой войны, а США — с Гражданской.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко сообщила, что украинская медицинская система оказалась не готова к таким потерям, которые армия несёт на фронте. Она рассказала, что при оказании помощи такому потоку раненых постоянно возникают проблемы, которые в том числе упираются в законодательство.

В ВСУ, продолжающих попытки контрнаступления, продолжают набирать военных для отправки на фронт. Зачастую в армию берут пожилых, больных, наркозависимых.

Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, на краснолиманском направлении ВСУ для штурма российских позиций использует штрафников без должной поддержки бронетехники и артиллерии.