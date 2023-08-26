Киев, 26 августа, 2023, 17:27 — ИА Регнум. ВСУ в ходе боевых действий несут потери, к которым медицинская служба армии оказалась не готова, заявила 26 августа командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко в эфире канала «Рада».

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объёмы предоставления медицинской помощи», — сообщила Остащенко.

Она рассказала, что ежедневно всплывают новые проблемы, которые система пытается решать, но получается это не так быстро, как требуется.

ВСУ несут в зоне спецоперации большие потери убитыми и ранеными. Как сообщило 26 августа Минобороны, потери украинской армии на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях за минувшие сутки составило 485 военных, на запорожском и херсонском — 155, на купянском направлении — до 50 военных.

В ВСУ, которые продолжают попытку контрнаступления, продолжают набирать военных для отправки на фронт. Зачастую в армию берут пожилых, больных, наркозависимых.

Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, на краснолиманском направлении ВСУ для штурма российских позиций использует штрафников без должной поддержки бронетехники и артиллерии.