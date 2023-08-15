Луганск, 15 августа, 2023, 09:18 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении украинская армия использует штрафников для штурма российских позиций. Об этом 15 августа сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, в районе городов Кременной и Сватово на линии боевого соприкосновения не раз были установлены штурмовые отряды ВСУ, которые малыми группами пытались захватить позиции ВС России без должной поддержки бронетехники и артиллерии.

При проведении комплексной работы российскими разведорганами было установлено, что эти штурмовые отряды состоят из украинских военнослужащих, которые понесли наказание за серьёзные дисциплинарные проступки, в первую очередь за самовольное оставление позиций и игнорирование приказов вышестоящего командования.

Марочко отметил, что боевая эффективность таких групп очень мала из-за низкого морально-психологического состояния бойцов, а также отсутствия у них боевого слаживания и несоответствия у многих штрафников военно-учётной специальности с реально занимаемой должностью.

Как передавало ИА Регнум, по словам Марочко, ВСУ продолжают делать безуспешные попытки прорвать линию обороны российской армии и сейчас их действия направлены на выявление слабых мест в нашей обороне. Эксперт добавил, что командование украинских войск, не добившись желаемого результата на одном участке, перенаправляет основные усилия на другой.

Он также сообщил о том, что ВСУ на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные сооружения для обороны на окраинах Купянска Харьковской области, используя тактику «живого щита».

Марочко добавил, что на восточных окраинах Купянска между домами ВСУ активно возводят фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями.