Москва, 6 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Начавшийся 6 сентября визит американского госсекретаря Энтони Блинкена на Украину не спасёт положение, в котором находится Украина, сообщил 6 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Ukraine President’s Office/Keystone Press Agency Энтони Блинкен и Владимир Зеленский

«Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется», — сказал Песков.

Судя по всему, США не жалеют на это никаких денег. Но на ход спецоперации это никак не повлияет, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Основной вопрос, в обсуждении которого он будет участвовать, касается очередного пакета военной помощи Киеву.

Глава Госдепа 29 августа объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $250 млн. Украина получит снаряды для РСЗО HIMARS, ракеты для ПВО и артиллерийские снаряды. Анонсируя снабжение Киева оружием, Блинкен заявил, что США помогают ВСУ в защите территорий.