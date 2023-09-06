Москва, 6 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил 6 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Антон Денисов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ», — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что российские военные поразили объект, цель удара достигнута.

Генерал также сообщил, что на запорожском направлении не произошло изменения тактического положения Вооружённых сил России. За последние сутки российские бойцы отбили четыре атаки ВСУ возле населённых пунктов Вербовое и Работино.

При этом 6 сентября командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил о сложной обстановке для украинской армии на восточном участке фронта. Он признал, что в этом районе есть угроза поражения для украинской стороны.