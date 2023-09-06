Киев, 6 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. На восточном участке фронта наблюдается сложная для украинских войск обстановка, Вооружённые силы России продолжают наращивать усилия для освобождения всей территории Донбасса. Об этом 6 сентября заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативная обстановка на восточных направлениях остаётся сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы … [ДНР и ЛНР]», — процитировал военачальника Telegram-канал украинских сухопутных войск.

Сырский отметил, что на артёмовском направлении не прекращаются ожесточённые боестолкновения, и указал, что в такой ситуации нужно мгновенно принимать правильные решения, чтобы реагировать на изменения характера действий российских войск.

«Именно решению этих вопросов была посвящена моя работа в воинских частях оперативно-тактического управления Лиман и Соледар», — добавил украинский генерал.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что командование украинских войск пытается предотвратить прорыв на купянском направлении. По словам эксперта, для этого ВСУ перебрасывают дополнительные силы к Песчаному, Берестовому и Стельмаховке.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления 4 июня украинские войска потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр подчеркнул, что, пытаясь скрыть провал наступательной операции, ВСУ ведут атаки гражданских объектов, выдавая это за военные успехи.