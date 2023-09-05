Анкара, 5 сентября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Киев и Европейский союз проиграли в конфликте на Украине. Об этом 5 сентября написал обозреватель турецкой dikGAZETE Унвер Сель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия», — отметил автор публикации.

Сель уточнил, что Турция и весь остальной мир видят это, и добавил, что англосаксонские государства смогли достичь своей «главной цели», сумев предотвратить интеграцию промышленности ЕС с сырьём из России.

По мнению обозревателя, именно из-за этого европейские государства, и в первую очередь Германия, вступили в период рецессии и промышленного спада.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович заявил ИА Регнум, что Европа смогла снизить потребности в газе, сократив промышленность, но такое «спасение» от энергетических проблем обернулось экономическим кризисом. По словам эксперта, в результате этого через несколько лет ЕС может проиграть конкуренцию Китаю в автомобилестроении.

Агентство Reuters 1 сентября сообщило со ссылкой на исследование Института демоскопии Алленсбах, что половина жителей Германии (50%) опасается, сможет ли остаться страна одной из ведущих экономик мира при нынешнем курсе власти. В обратном уверено чуть менее трети немцев (31%).