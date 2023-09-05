Вашингтон, 5 сентября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Запад только укрепил позиции России в мире и сыграл на руку её президенту Владимиру Путину своей антироссийской политикой и спровоцированным им украинским конфликтом. Об этом 5 сентября написал ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам военного, спровоцировав конфликт на Украине западные страны добились того, что Вооружённые силы России стали самыми обученными, опытными и эффективными в мире.

Дрейвен уточнил, что направленные против России санкции тоже благоприятным образом отразились на её экономике, только укрепившейся от них.

«Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остаётся Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание Героя России за их выдающуюся деятельность», — сыронизировал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель турецкой dikGAZETE Унвер Сель написал, что киевские власти и ЕС с геополитической точки зрения проиграли в конфликте на Украине. Он уточнил, что это наблюдают и Турция, и весь остальной мир.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев 4 сентября заявил ИА Регнум, что Киев постарается сделать так, чтобы информация о провале контрнаступления украинской армии дошла до как можно меньшего числа украинцев. По мнению эксперта, когда украинским властям будет необходимо отчитываться перед населением о результатах контрнаступления, они просто назовут ложью заявления о провале наступления ВСУ.