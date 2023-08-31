Вашингтон, 1 сентября, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Американский минфин ввёл ограничения против российской компании, а также в отношении гражданина КНДР и россиянина. Документ опубликован 31 августа на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Сегодняшние действия направлены против двух физических лиц, которые непосредственно поддерживали или помогали получать доход организациям КНДР, связанным с разработкой оружия массового уничтожения, и идентифицируют компанию, принадлежащую одному из этих лиц», — говорится в пресс-релизе минфина США.

Так, под «регулирование санкций против Северной Кореи» попали проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён и россиянин Сергей Козлов. Ограничения коснулись и связанного с Козловым российского юрлица ООО «Интеллект».

Отмечается, что Чон Чин Ён координировал строительный проект ООО «Интеллект» с «компанией-прикрытием» Второй академии естественных наук, которую США внесли в санкционный список в 2010 году за участие или попытку участия в сделках, касающихся распространения оружия массового уничтожения.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американцам вести бизнес с его фигурантами.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список против России 11 физических лиц и Международный детский центр «Артек». В числе попавших под санкции оказались мать главы Республики Чечня Аймани Кадырова и директор «Артека» Константин Федоренко.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции и заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Чем дольше продолжается конфликт на территории Украины, тем более ясно становится, что «единственным победителем» станет лишь Китай, считает кандидат в президенты США.