Москва, 5 сентября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Факты существования специального пятого отдела в СБУ, который занимался заказными убийствами, говорят о построении государства мафиозного типа, как в слаборазвитых латиноамериканских странах. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил политолог и публицист Семён Уралов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью The Economist рассказал, что в 2015 году в их ведомстве было создано управление для убийств «коллаборантов». Он отметил, что к решению о ликвидации некоторых личностей в СБУ «пришли неохотно». По словам Наливайченко, речь идёт о пятом управлении контрразведки СБУ, которое считается ответственным за гибель главы ДНР Александра Захарченко, а также за теракты против командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова и Михаила Толстых.

По мнению Уралова, ничего удивительного нет в том, что агенты СБУ применяли и, вероятно, применяют практику устранения людей по заданию.

«В этом никто не сомневался. Они не просто действовали, а действовали под шумок развязывания травли. То есть часть людей убивали отморозки, как, например, Бузину (Олесь Бузина, украинский писатель и журналист — прим. ред.), а под шумок убивали политиков, например, так погиб Олег Калашников (украинский политик, организатор киевского «антимайдана» — прим. ред)», — поделился Уралов.

Политолог объяснил, что точно таким же образом устроена власть в некоторых слаборазвитых странах Латинской Америки, которые находятся под влиянием США либо определённых американских политиков.

«Это марионеточный режим, и в Латинской Америке уже очень давно действуют с помощью таких методов. Это для нас может стать новостью, а там отряды по убийству политических противников — это скорее норма, чем исключение. Это построение государства мафиозного типа. Они поддерживают организации, действующие как мафия, и передают им часть политической власти, закрывая глаза на то, как они действуют», — отметил политолог.

По словам эксперта, украинская служба безопасности стала именно такой организацией, близкой к правительственным кругам и имеющей неформальные преференции от иностранных «заказчиков».

«И здесь даже, по сути, всё делается в обход украинского действующего правительства, потому что запускалось ещё до прихода к власти действующего главы государства. Тут распоряжения идут сверху и отдаются напрямую СБУ», — допустил Уралов.

Политолог также отметил, что сама по себе фигура Валентина Наливайченко довольно спорная и вызывающая вопросы, тем более что в своё время он не имел никакого отношения к СБУ, приехал из США и неожиданно для многих стал главой ведомства. Такой кейс, по мнению Уралова, доказывает, что сам экс-глава СБУ был лишь марионеткой и просто говорящей головой.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев причастен к террористическим актам против россиян.

Ранее Буданов заявил, что Украина продолжит нападать на русских по всему миру. Так он ответил на вопрос о том, причастен ли Киев к убийству политолога Дарьи Дугиной.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина однозначно является спонсором терроризма. Слова Буданова о готовности убивать граждан России он назвал чудовищными и беспрецедентными по своей сущности.

В апреле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать украинские власти террористической организацией. Он заявил, что террористы захватили целое государство, а президент Украины, отдавая преступные приказы, встал в один ряд с другими международными террористами.