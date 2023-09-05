Киев, 5 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Украинские власти в 2015 году санкционировали создание в Службе безопасности Украины (СБУ) особого отдела для убийств, сообщил бывший глава ведомства Валентин Наливайченко. изданию Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что к таким мерам прибегли для борьбы с пророссийскими настроениями, так как заключение в тюрьму по статье о «коллаборационизме» не помогало. Тюрьмы были переполнены, но мало кого этим удалось остановить, отметил Наливайченко.

«Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — заявил экс-глава СБУ.

В издании сообщили, что подразделение для убийств назвали пятым отделом. С ним связывают убийства главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев причастен к террористическим актам против россиян.

В апреле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать украинские власти террористической организацией. Он заявил, что террористы захватили целое государство, а президент Украины Владимир Зеленский, отдавая преступные приказы, встал в один ряд с другими международными террористами.