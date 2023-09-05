Москва, 5 сентября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Европе в угоду своим политическим целям ряд политических сил пытается переврать историю, заявил 5 сентября российский президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Открытый показ архивных материалов — это достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю», — сказал Путин.

Президент отметил, что политиков с подобным подходом немало на Западе.

«Есть представители этого движения, мягко говоря, в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть», — заявил Путин.

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