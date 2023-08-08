Таллин, 8 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Вандалы осквернили мемориальный военный комплекс Маарьямяэ в Таллине (Эстония), написав русофобские лозунги на пилонах скульптуры «Гибнущие чайки», через которую идёт дорога к могилам советских воинов. Об этом 8 августа сообщила эстонская газета Postimees.

Andres Putting/DELFI

Как сообщила журналистам глава процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер, по данному инциденту возбудили уголовное производство по статье 149 УК, предусматривающей осквернение памяти умерших. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

«В качестве наказания предусматривается денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года», — рассказала она.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года по распоряжению властей Эстонии на комплексе Маарьямяэ демонтировали памятные каменные плиты, на которых перечислены части Красной армии, участвовавшие в Таллиннской наступательной операции 1944 года по освобождению Эстонии от фашистских захватчиков. Поводом для этого стало заявление рабочей группы по оценке памятников, действующей при правительстве, что на плитах есть «оккупационные символы».

Посольство России в Эстонии осудило демонтаж части мемориального сооружения. Российские дипломаты отметили, что эстонские власти продолжают бороться с победителями над нацизмом. В посольстве называли этот акт вандализмом и позорной войной с погибшими, которые не могут ответить.