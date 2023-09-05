Москва, 5 сентября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 сентября призвал обеспечить равными правами всех участников специальной военной операции на Украине, независимо от их статуса — кадровых военнослужащих, добровольцев, заключивших контракты, мобилизованных и сотрудников правоохранительных органов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий», — заявил глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

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Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля Госдума приняла несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, расширяющих права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот. Так, документы установили основания получения статуса ветерана боевых действий, права на полное списание кредитов участника спецоперации и упрощения процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Позднее, 20 июня, Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы. Право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета по отдельной квоте получат в том числе военные, отражавшие нападения ВСУ на территорию России, мобилизованные и ополченцы Донбасса, а также дети участников боевых действий.