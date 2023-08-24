Вашингтон, 24 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободят Одессу сразу после того, как украинская армия отступит за Днепр. Такое мнение 24 августа высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению эксперта, боевые действия в дальнейшем будут развиваться именно в этом направлении.

«Как только ВСУ спрячутся за Днепром, и русские поймут, что фронт устоялся, <…> они пойдут на Одессу», — сказал он.

Риттер отметил, что Киеву стоит понять, что он неизбежно потеряет выход к Чёрному морю и Харьков, если продолжит отказываться от переговоров о мирном разрешении конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что осенью в зоне СВО стоит ожидать «очень много интересного». Он уточнил, что глава государства рассказал, что Россия пока не развернула все свои мощности на поле боя.

Перед этим бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил в провале контрнаступления украинской армии главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам эксперта, о разгроме украинской армии можно судить по решению Киева не пускать в зону боевых действий представителей мировых СМИ.