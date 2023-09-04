Вашингтон, 4 сентября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) будет считать победой в украинском конфликте только добровольное оставление Россией освобождённых территорий, включая Крым, однако это нереально. Об этом 4 сентября заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдёт. Но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда становятся мертвые люди», — сказал он.

Экс-разведчик отметил, что из-за этого трагического просчёта альянса погибло уже очень много украинских военных, и подчеркнул, что в реальности контрнаступление ВСУ обречено на провал.

«Печально, что НАТО допустило это», — резюмировал Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что отставка главы минобороны Украины Алексея Резникова с занимаемого поста связана с провалом украинского контрнаступления. По его словам, такие перестановки призваны спасти всю команду действующих киевских властей и пожертвовать только «второстепенными фигурами».

Сотрудник Совета по международным отношениям США Чарльз Купчан 1 сентября отметил, что Запад раздражён тактикой президента Украины Владимира Зеленского и медленным контрнаступлением украинской армии. Он уточнил, что в Белом доме ждали, что наступление ВСУ приведёт к захвату Киевом Крыма.

До этого замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что вектор распада Украины уже отчётливо виден. По его мнению, скоро Киеву будет уже некем воевать.