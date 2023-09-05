Москва, 5 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Нападающий ФК «Локомотив» Артём Дзюба 5 сентября попал в список нарушителей дорожного движения на премиальных иномарках, установленных сотрудниками Московской административной дорожной инспекции. Так, его автомобиль марки Range Rover сфотографировали припаркованным на тротуаре в запрещённом месте.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

На снимке машина наполовину заехала на пешеходную зону возле одного из ресторанов на Патриарших прудах. Был ли за рулём сам спортсмен, неизвестно.

Дептранс Москвы Range Rover припаркованный на тротуаре в запрещённом месте

Как стало известно ИА Регнум, помимо этого на Дзюбе числятся 17 неоплаченных штрафов на сумму 20 500 рублей. Общая сумма, включая оплаченные, составила 64 500 рублей. Большинство штрафов Дзюбе выписали за превышение скорости.

По данным Дептранса Москвы за последние 8 месяцев, чаще всего неправильно парковались обладатели Range Rover (27 случаев), Lexus (25), Porsche (22) и Lamborghini (19). Всего за указанный период эвакуировали 557 иномарок.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа после матча с «Крыльями Советов» Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста и пригрозил ему применить силу. Репортёр поинтересовался у спортсмена, не обидны ли ему слова футболиста и тренера Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух голов с игры в текущем сезоне РПЛ. Вместо ответа Дзюба начал угрожать и пригрозил журналисту телефоном в «одном месте».