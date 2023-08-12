Москва, 12 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба резко отреагировал на вопрос журналиста и пригрозил ему физической расправой после матча с «Крыльями Советов». Состоявшаяся 12 августа игра завершилась со счётом 1:1, сам нападающий пропустил её из-за травмы.

Журналист поинтересовался у спортсмена, не обидны ли ему слова футболиста и тренера Игоря Шалимова о том, что Дзюба не забьёт больше двух голов с игры в текущем сезоне РПЛ. Вместо ответа футболист начал угрожать.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдешь. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял?», — заявил Дзюба.

Шалимов в одном из YouTube-шоу заявил, что готов поставить 10 тыс. рублей, что нападающий «Локомотива» не сможет забить двух голов с игры в нынешнем сезоне РПЛ.

Ранее, 6 августа, экс-защитник и спортивный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова и назвал Дзюбу тормозом, мешающим игре команды.

Дзюба вошёл в состав «Локомотива» в феврале 2023 года, провёл 11 матчей, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. В конце мая игрок подписал с клубом новый контракт до конца сезона‑2023/2024 с возможностью продления.