Москва, 5 сентября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский лайнер Airbus А320. Об этом 5 сентября сообщил Telegram-канал «112».

Airbus.com

«Предварительная причина — проблема одного из двигателей», — говорится в публикации.

На место выехали экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в Ташкенте экстренно сел выполнявший рейс с Пхукета в Москву самолёт авиакомпании Azur Air. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

А 25 июля следовавший рейсом Сочи — Москва пассажирский самолёт, у которого во время полёта произошло отключение двигателя, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево.