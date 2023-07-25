Москва, 25 июля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Следовавший рейсом Сочи — Москва пассажирский самолёт, у которого во время полёта произошло отключение двигателя, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом июля рассказали в экстренных службах.

Максим Блинов/РИА Новости

«Самолет совершил благополучную посадку в 15:25 мск. Причина отказа двигателя устанавливается», — привело слова представителя экстренных служб ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в СМИ появились сообщения о том, что пассажирский самолёт начал готовиться к аварийной посадке в Шереметьево. По предварительной информации, причиной этого стал отказ одного из двигателей.