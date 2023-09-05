Москва, 5 сентября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Минэнерго РФ, вероятно, вернётся к полным демпферным выплатам нефтяникам в связи с рекордно высокими ценами на бензин и дизельное топливо, сообщила 5 сентября газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По данным источников издания, такой вариант министерство обсуждает с российскими нефтяными компаниями. Вернув полный объём демпферных выплат нефтеперерабатывающим заводам, Минэнерго рассчитывает снизить оптовую стоимость бензина и дизтоплива.

Что касается другого министерства — Минфина РФ, его представители заявили, что подобные предложения не обсуждаются. При этом три собеседника «Коммерсанта» утверждают, что ведомство концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, но хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, так что обсуждение продолжается.

В июле Минфин принял решение с сентября вдвое сократить размер выплаты нефтяникам по демпферу на бензин и дизельное топливо в условиях недополучения бюджетом нефтегазовых доходов.

Это нововведение глава Минфина Антон Силуанов анонсировал в апреле. Он призвал ФАС контролировать нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они не повышали цены на нефтепродукты.

Из-за сокращения выплат нефтяники подняли цены на топливо. 4 сентября 92-й бензин и дизтопливо подорожали на 0,3% и 0,4%, до 64,8 тыс. и 68,3 тыс. руб. за тонну.

Первоначально сокращение демпферных выплат нефтяникам планировалось оставить до конца 2026 года.