Москва, 28 апреля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Министерство финансов России работает над новыми предложениями по совершенствованию расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников в дополнение к тем решениям по снижению дисконта к цене нефти, что уже были приняты, заявил 28 апреля журналистам глава российского Минфина Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

«Мы договорились скорректировать наши расчеты по уплате нефтегазовых доходов — НДПИ — в части расчета налогооблагаемой базы нефти с учетом уровней дисконтов», — сказал министр, добавив, что у Минфина есть и дальнейшие предложения по корректировке этой методики.

Силуанов уточнил, что речь идет о дисконте, расчете справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков.

«По поводу демпфера — потом обсудим. По поводу дисконта — расчета справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков — первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до 25 долларов к Brent, но Минфин на этом не останавливается», — добавил Силуанов.

Глава российского Минфина отметил также, что поступления нефтегазовых доходов бюджета в текущем году снизились по сравнению с запланированным уровнем. «Нефтегаз нас подкашивает», — сказал Силуанов.

По словам министра, топливный демпфер сейчас идёт в маржу нефтепереработчиков и Минфин предлагает снизить его в 2 раза. Также он посоветовал ФАС контролировать нефтяников, чтобы они не пытались повышать цены на нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин накануне подписал закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть.

Российский лидер заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем российскому бюджету. А Антон Силуанов добавил, что правительство России продолжит обсуждение с нефтяниками ещё ряда предложений по корректировке механизма налогообложения.