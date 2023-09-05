Мелитополь, 5 сентября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Украинские военные не выносят с поля боя тела погибших сослуживцев. Командование украинских войск запрещает им это делать. Об этом 5 сентября заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает», ― сказал в беседе в РИА Новости Рогов.

По его словам, их оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Он также добавил, что командование Вооружённых сил Украины запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле.

Как сообщало ИА Регнум, Украина перешла в так называемое контрнаступление в начале июня. Как сообщали в Минобороны РФ, только за первые два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих, без учёта раненых наёмников и погибших при ударах высокоточным оружием по тылам ВСУ.

Как заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, только в Запорожской области за три месяца с начала контрнаступления украинская армия потеряла десятки тысяч человек личного состава, многие сотни единиц бронетехники и так и не дошла до первой линии российской обороны.

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что тела украинских военных бросают на поле боя, чтобы их семьям не пришлось выплачивать компенсации. По его словам, погибших объявляют пропавшими без вести, на самом деле просто бросая их тела у дорог.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что киевские власти не только бросают своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации.