Петрозаводск, 31 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил 31 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинцев не только бросают на так называемые «мясные штурмы», приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — сказал, в частности, Патрушев.

Он подчеркнул, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский не случайно подписал закон о трансплантации, который предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия.

Как передавало ИА Регнум, в мае представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в городских медучреждениях сообщил, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших.

Кроме того, в начале февраля 2023 года стало известно, что в морге Николаева были обнаружены трупы украинских солдат без органов и признаков ранения. Тела не значились ни в каких списках, чем и пользуются чёрные трансплантологи. По свидетельству источников, они работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций.