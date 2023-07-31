Патрушев заявил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал
Патрушев: киевский режим тайно изымает органы у раненых военных ВСУ для трансплантации
Петрозаводск, 31 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил 31 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
«Украинцев не только бросают на так называемые «мясные штурмы», приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — сказал, в частности, Патрушев.
Он подчеркнул, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский не случайно подписал закон о трансплантации, который предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия.
Как передавало ИА Регнум, в мае представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в городских медучреждениях сообщил, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших.
Кроме того, в начале февраля 2023 года стало известно, что в морге Николаева были обнаружены трупы украинских солдат без органов и признаков ранения. Тела не значились ни в каких списках, чем и пользуются чёрные трансплантологи. По свидетельству источников, они работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций.