Мелитополь, 4 сентября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. За три месяца с начала контрнаступления украинская армия потеряла на участке фронта в Запорожской области десятки тысяч человек личного состава и так и не дошла до первой линии российской обороны. Об этом 4 сентября рассказал председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Если подводить итоги их «контрнаступа», то всё, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на ореховском направлении примерно на 5-9 километров в глубину», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что это ВСУ смогли придвинуться в серой зоне и предполье, и так и не дошли до первого рубежа обороны Вооружённых сил России, а также добавил, что все эти места, как правило, расположены в низине и хорошо простреливаются российскими военными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов опроверг сообщения о прорыве ВСУ первой линии российской обороны на запорожском участке фронта. Он подчеркнул, что российские войска продолжают удерживать свои позиции.

После этого экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что НАТО будет считать победой в конфликте на Украине только добровольное оставление Россией освобождённых территорий, в том числе Крыма, однако это нереально. Эксперт уточнил, что из-за этого просчёта альянса погибло уже много военнослужащих ВСУ.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские военные понесла значительные потери в ходе боёв под Авдеевкой. По его словам, это касается и живой силы, и военной техники.