Вашингтон, 19 марта, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Тела украинских военных бросают на поле боя, чтобы их семьям не пришлось выплачивать компенсации. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В своём аккаунте Twitter (заблокирован в РФ) погибших объявляют пропавшими без вести, на самом деле просто бросая их тела у дорог. Ветеран подчеркнул, что с трудом воспринимает такое поведение ВСУ и не понимает, почему украинскую армию продолжают поддерживать.

«Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они ещё и не позволяют семьям достойно похоронить погибших», — возмутился Дрейвен.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в технике и живой силе под Артёмовском, но не собираются забирать или обменивать тела погибших сослуживцев. Российский военнослужащий рассказал, что много погибших украинских военных остались лежать под населённым пунктом Берховка.