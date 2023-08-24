Вашингтон, 24 августа, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Власти Украины не собираются останавливаться после разгрома ВСУ и проводят тотальную мобилизацию, заявил отставной генерал, командовавший объединёнными силами НАТО в Ираке и Афганистане, Дэвид Петреус в статье, опубликованной 24 августа газетой Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений», — отметил он.

Генерал также указал, что у украинской армии не получается действовать как действовали американские войска в Ираке, у ВСУ нет преимущества в воздухе, они не могут противодействовать российской авиации. Кроме того, российская армия сражается лучше, чем иракская, и лучше, чем ожидали западные аналитики.

«Солдаты, оснащённые дронами, ведут мощный артиллерийский огонь по любым украинским подразделениям, которые пытаются прорваться», — заявил геренал.

Петреус также высоко оценил гибкую оборону российской армии, при которой её подразделения сначала отступают с занимаемых позиций, а потом контратакуют, когда украинские подразделения понесли потери и устали. Он отметил, что первая линия российской обороны хорошо укреплена, даже, если её удастся прорвать, то, скорее всего, вторая линия обороны окажется не менее подготовленной.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что артёмовское направление остаётся наиболее горячим, но ситуация там стабилизируется.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с ИА Регнум отметил, что после провала контрнаступления ВСУ начались поиски виновных. Украинская сторона винит США, а американцы указывают на Киев, отметил он. Шурыгин считает, что ВСУ пытались атаковать вопреки всем законам военного дела, потому и потерпели крах.