Киев, 26 августа, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких изменений касательно мобилизации не планируется, при этом он не исключил, что может быть объявлен дополнительный призыв в ряды ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года… Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что всё идёт по плану», — приводит слова секретаря СНБО «Украинское радио».

Также Алексей Данилов предположил, что может быть уместен дополнительный призыв в ряды Вооружённых сил Украины. Он добавил, что это мероприятие не будет выходить за пределы, утверждённые в феврале прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что в регионе намерены усилить мобилизацию. Он уточнил, что для этих мероприятий будут специально созданы мобилизационные комиссии.