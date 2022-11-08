В Турции заявили о достижении с Россией консенсуса о торговле в нацвалютах
Анкара, 8 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Консенсус относительно торговли в национальных валютах между Россией и Турцией достигнут, заявил 8 ноября министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.
По его словам, торговля Турции с Россией продолжается по многим направлениям и энергетика «является одной из самых больших статей расходов, но это также касается туризма, продуктов питания».
В течение 5-6 лет президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин выражали намерение продолжить путь к торговле в национальных валютах, напомнил он.
Он подчеркнул, что Анкара и Москва «достигли консенсуса по этой теме, а между странами ранее уже началась частичная торговля в нацвалютах».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого минсельхоза Вахит Киришчи заявил, что Анкара планирует перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять продукцию бедным странам.
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