Анкара, 8 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Консенсус относительно торговли в национальных валютах между Россией и Турцией достигнут, заявил 8 ноября министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.

ИА REGNUM Россия и Турция

По его словам, торговля Турции с Россией продолжается по многим направлениям и энергетика «является одной из самых больших статей расходов, но это также касается туризма, продуктов питания».

В течение 5-6 лет президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин выражали намерение продолжить путь к торговле в национальных валютах, напомнил он.

«К настоящему времени это еще сильнее ускорило данный процесс. В ходе наших последних встреч было достигнуто соглашение [об оплате российского газа в рублях]. В связи с этим, конечно, необходимо завершить некоторые технические работы», — заявил Донмез.

Он подчеркнул, что Анкара и Москва «достигли консенсуса по этой теме, а между странами ранее уже началась частичная торговля в нацвалютах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого минсельхоза Вахит Киришчи заявил, что Анкара планирует перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять продукцию бедным странам.

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