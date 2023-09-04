Пекин, 4 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Российский стратегический бомбардировщик «Белый лебедь» Ту-160 является уникальным самолётом, сочетающим красоту и смертоносную боевую мощь, говорится в статье, опубликованной в китайской газете Baijiahao.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тяжёлый бомбардировщик способен заставить противника осознать, что такое «жестокая красота», — заявил автор публикации.

Он отметил, что Ту-160 — самый большой межконтинентальный бомбардировщик в мире. В статье также сообщили, что за почти 40 лет, которые этот самолёт состоит на вооружении российской армии, он побил более 40 мировых рекордов.

В публикации также указали, что максимальная нагрузка, которую способен поднять этот бомбардировщик, составляет 45 тонн, что почти вдвое больше, чем у произведённого в США В2. В российском самолёте также два независимых бомбоотсека, что позволяет одновременно размещать различные боеприпасы, в том числе обычные бомбы, крылатые ракеты и атомные заряды.

Автор статьи также сообщил, что Ту-160 может лететь в сверхзвуковом режиме, преодолевая средства ПВО противника, и выпускать ракеты за пределами зоны действия радаров. Он заявил, что в настоящее время нет страны, которая может создать подобный самолёт.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полёты над акваториями Балтийского, Баренцева, Бофорта, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана. Подобные полёты проводятся регулярно и соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

В июле на Казанском авиазаводе доложили министру обороны Сергею Шойгу, что в течение этого года передадут Воздушно-космическим силам два новых и два модернизированных Ту-160.