Казань, 11 июля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в этом году получат два новых и два модернизированных стратегических самолёта Ту-160. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили 11 июля на Казанском авиазаводе.

Иван Шилов ИА REGNUM

В оборонном ведомстве заявили, что Шойгу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым проинспектировал Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова, который производит и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160. Также на заводе модернизируют дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В апреле Минобороны России сообщило, что пара стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России более 14 часов выполняли плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Ракетоносцы сопровождали самолёты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. В ведомстве подчеркнули, что лётчики дальней авиации на регулярной основе совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.

В марте сообщалось, что Казанский авиационный завод, который входит в госкорпорацию «Ростех», нарастит выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М. Тогда глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям.