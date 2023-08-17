Москва, 17 августа, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в реестр экстремистов и террористов аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Об этом 17 августа сообщили в ведомстве.

Кадр из видео с канала: Радио Свобода

Ранее ФСБ России проводила проверку в отношении Мифтахова на его причастность к московской ячейке террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов социолога Бориса Кагарлицкого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

Ранее МВД объявило в федеральный розыск журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ, является экстремистской) Романа Попкова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов).