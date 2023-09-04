* физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов

Киров, 4 сентября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Аспиранта МГУ математика Азата Мифтахова (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов) задержали 4 сентября на выходе из колонии в Кировской области в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Как сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, официальное обвинение ему предъявят в этот же день.

Кадр из видео с канала: Новая газета Азат Мифтахов

«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ», — заявила она ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Росфинмониторинг 17 августа внёс Мифтахова в реестр экстремистов и террористов. Процедуру провели после проверки ФСБ на причастность Мифтахова к деятельности московской ячейки террористического сообщества «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее ФСБ возбудила в отношении математика уголовное дело о призывах к террористической деятельности. Следователи организовали его допрос в качестве подозреваемого, но он отказался от дачи показаний.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима за поджог офиса «Единой России» в 2018 году.