Донецк, 4 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В последнее время украинская армия начала более активно атаковать к западу от Вербового и к востоку от Урожайного, однако все эти попытки успешно отражают российские военные. Об этом 4 сентября рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Пушилин назвал наиболее горячим южнодонецкое направление на линии боевого соприкосновения и уточнил, что украинская армия продолжает вести самые активные действия на направлениях Работино-Вербовое, а также Приютное-Урожайное.

«Причём противник чуть сменил акценты и наибольшую активность показывал всё же к западу от Вербового и к востоку от Урожайного. Для того чтобы акцентировать свои действия и пройти дальше, к основному рубежу линии обороны, и с учётом ограниченности времени до ухудшения погодных условий, чтобы двигаться в направлении Токмака», — сказал он.

Пушилин уточнил, что российские войска отражают все попытки наступления ВСУ и удерживают свои позиции, хотя им приходится это делать в достаточно непростых условиях.

«Есть попытки, наоборот, улучшения своих позиций», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в Минобороны рассказали, что российские войска уничтожили ангар с тяжёлой техникой ВСУ у шахты Южнодонбасская на южнодонецком направлении. Также были поражены пункты временной дислокации механизированной бригады украинской армии во временно оккупированных киевскими властями районах Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 31 августа заявил, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 100 человек личного состава. Он добавил, что также были уничтожены четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также американское орудие М119 ВСУ.