Москва, 31 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 100 военных, сообщил 31 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подразделения группировки войск «Восток» нанесли на этом направлении комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Помимо потери до 100 украинских военнослужащих, ВСУ лишились четырех автомобилей, двух гаубиц «Мста-Б», а также орудия М119 производства США.

Днём ранее Минобороны сообщало о потере украинской армией на этом же направлении до 120 военных.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, за минувшие сутки в районе Угледара и Селидово (временно оккупированная Киевом часть территории ДНР) ВС России поразили пункт управления бригады и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ.