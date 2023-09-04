Москва, 4 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Россия открыта широкому диалогу по насущным вопросам повестки дня Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и собирается продолжать активно участвовать в усилиях по построению здесь равноправных, взаимовыгодных и основанных на взаимном уважении отношений между странами. Об этом говорится в приветственной телеграмме президент России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума, которую 4 сентября опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил глава государства, ВЭФ уже утвердился как авторитетное и представительное международное мероприятие, которое создаёт хорошие возможности для прямого и содержательного общения бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных государств.

Путин уточнил, что на форуме традиционно обсуждают актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития дальневосточных регионов России, а также многие вопросы взаимодействия и интеграции в АТР.

В главной теме ВЭФ-2023 «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражено желание России строить конструктивные отношения со всеми заинтересованными партнёрами из других стран, указал президент.

«Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 августа поручил министрам готовиться к проведению ВЭФ. Глава государства подчеркнул, что это мероприятие всегда проходит результативно и также должно быть и в текущем году.

В начале июля полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что участниками ВЭФ-2023 станут представители нескольких зарубежных стран. По его словам, десятки государств подтвердили своё участие в работе мероприятия.