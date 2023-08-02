Москва, 2 августа, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 августа в ходе совещания с правительством призвал министров готовиться к проведению Восточного экономического форума. Этот форум всегда проходит результативно, так должно быть и в нынешнем году, отметил президент.

Алексей Даничев, РИА Новости Владимир Путин

«Как правило, он (форум. — Прим. ред.) проходит на хорошей ноте, с большим результатом. Нужно, чтобы и этот год был таким же результативным. Это наша общая совместная работа, и результат тоже должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении в течение последних нескольких лет», — сказал президент.

В 2023 году Восточный экономический форум пройдёт с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Лозунг форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Участие в ВЭФ подтвердили представители десятков стран мира, рассказал ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В 2022 году на форум прибыли более 7 тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, в том числе около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. В рамках форума было подписано 296 соглашений, общая сумма которых составила 3,272 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания с правительством 2 августа Владимир Путин также сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин рассказал ему о своей недавней поездке на Дальний Восток. Мишустин посетил Владивосток и принял участие в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», также он посетил Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск, где провёл ряд совещаний об экономическом развитии Дальнего Востока.