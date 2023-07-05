Владивосток, 5 июля, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Участниками Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке станут представители нескольких иностранных государств, сообщил журналистам 5 июля заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

«Уже сейчас идёт работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ», — отметил он.

Персонально называть лидеров стран — участниц ВЭФ Трутнев не стал, отметив лишь, что переговоры с ними ведут сотрудники Министерства иностранных дел.

В 2023 году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году на ВЭФ прибыли более 7 тыс. участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий. В число участников вошли около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний. В рамках форума было подписано 296 соглашений, общая сумма которых составила 3,272 трлн рублей.

На совещании по теме подготовки к Восточному экономическому форуму (ВЭФ-2023) полпред президента в ДФО Юрий Трутнев указал, что нужно уделить особое внимание мерам безопасности из-за наличия у России недоброжелателей. Он отметил, что ВЭФ-2023 должен пройти на высоком уровне, принести пользу Дальнему Востоку и России.