Мелитополь, 4 сентября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Российские военные около села Работино в Запорожской области полностью уничтожили штурмовую группу украинской армии численностью порядка 20 человек. Об этом 4 сентября написал врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале

(сс) Kaliper1 Евгений Витальевич Балицкий

По его словам, в зоне боевых действий в районе Работино сохраняется напряжённая ситуация.

«Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», — написал Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг сообщения о прорыве ВСУ первой линии обороны Вооружённых сил России в Запорожской области. Он уточнил, что украинские военные продолжают пытаться штурмовать первую линию российской обороны, закидывая её телами погибших и горящей техникой.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 3 сентября рассказал, что российские войска за сутки пресекли три попытки контратак ВСУ у сёл Работино и Вербовое на запорожском участке фронта. По словам военного, украинская армия за сутки потеряла здесь более 130 военных.