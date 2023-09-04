Запорожская область, 4 сентября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Российские военные удерживают позиции в Запорожской области, прорыва ВСУ первой линии обороны нет, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции… ВСУ продолжают разбивать о первую линию обороны лоб в прямом и переносном смыслах, закидывая её телами погибших украинских солдат и горящей техникой», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

ВСУ продолжают наращивать силы в районе сёл Вербовое и Работино. Российские войска пресекают попытки украинцев вклиниться в линию обороны на данном участке, добавил он.

Рогов отметил героизм российских воинов и добавил, что противник не может продвинуться вперёд, неся колоссальные потери.

Ранее в интервью британской газете Observer командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что украинские военные якобы прорвали первую линию обороны на южном участке фронта.

Как сообщало ИА Регнум, директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь предупредил Украину о том, что армия России настроена на затяжной конфликт в зоне спецоперации, занимая терпеливую оборонительную позицию. Три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра не позволили ВСУ захватить ни одной стратегически важной цели. Было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы, сказал эксперт.

По мнению отставного офицера американской армии Дэниела Дэвиса, украинское контрнаступление из-за приближающегося сезона дождей и больших потерь, скорее всего, завершится до конца сентября. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяжённостью 1000 км осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года. Военный потенциал украинцев практически исчерпан, при этом ВСУ едва дошли до запорожского села Работино. У Киева не хватит ресурсов для продвижения вперёд, отражая российские контратаки, считает Дэвис.